مسلسل كامل العدد+١.. متى يجب إجراء جراحة الركبة بعد إصابة حمزة دياب

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد+١ دخول والد شريف سلامة تميم يونس المستشفى ورفضه إجراء عملية يمكن أن تنقذ حياته لكنه يقتنع بعد زيارة حفيده شريف "حمزة دياب" ليطلب منه جده إجراء جراحة الركبة ليعود للعب كرة القدم، وكان حمزة قد أصيب بجذع فى الركبة خلال تدريبات كرة القدم للنادى الأهلى، فى هذا التقرير نتعرف على متى يجب إجراء عملية جراحية فى الركبة بعد اصابة حمزة دياب فى مسلسل كامل العدد+1.

مسلسل كامل العدد +١.. متى يجب إجراء جراحة الركبة بعد اصابة حمزة دياب

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +١ الحديث عن إجراء جراحة الركبة بعد اصابة حمزة دياب وإليكم المزيد عن تفاصيل جراحة الركبة.

وبحسب موقع " practiceplusgroup" فإن هناك علامات تشير إلى أنك تحتاج إلى جراحة في الركبة وهذه العلامات هي:

- ألم شديد لمدة 24 ساعة في الركبة والمنطقة المحيطة بها، أو في أي مكان آخر مثل الورك أو الكاحل، مما يؤثر على حياتك اليومية حتى أثناء الراحة

- تورم والتهاب في الركبة التي لم تعد تستجيب للأدوية

- تصلب في الركبة وعدم القدرة على الحركة

- لم تعد مضادات الالتهاب ومسكنات الألم توفر الراحة من الألم

- صعوبة القيام بالأنشطة اليومية مثل صعود السلالم

أسباب تجعلك تحتاج إلى جراحة الركبة من وحى مسلسل كامل العدد +1

تعتبر جراحة استبدال الركبة عملية فعالة ومن المهم الانتباه إلى العلامات عدم القيام بهذه الجراحة يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل بما في ذلك:

-ضعف عضلات وأربطة الركبة

-تشوه المنطقة خارج مفصل الركبة

-محدودية الحركة بسبب الألم المزمن وفقدان الوظيفة

-استمرار تنكس مفصل الركبة

-انخفاض معدل نجاح أي عملية جراحية في الركبة في المستقبل.

ما هي العلامات الأولى للحاجة إلى استبدال الركبة؟

في البداية، من المحتمل أن تعاني من آلام في الركبة تؤثر على قدرتك على المشاركة في الأنشطة ذات التأثير الكبير مثل الرياضة.

مع مرور الوقت، يعاني المرضى من مزيد من التآكل في الركبة مما يؤدي في النهاية إلى الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.