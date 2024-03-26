اليوم السابع
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مسلسل سر إلهي.. علامات الإدمان وأسبابه من وحى شخصية بدر

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:00 م
مسلسل سر إلهي.. علامات الإدمان وأسبابه من وحى شخصية بدر مسلسل سر الهي
كتبت فاطمة ياسر

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تناول مسلسل سر إلهي، الآثار المترتبة على قضية الإدمان من خلال شخصية بدر (محمود حجازي) الذي أدت به المخدرات إلى فقدان صوابه وقتل شقيقه وحرقه، وكذلك قام بقتل والده هارون (أحمد بدير) وبالتالي دق المسلسل ناقوس الخطر من ظاهرة الإدمان والمهالك التي تقود صاحبها إليها في النهاية.

وحول ذلك يوضح اليوم السابع أبرز أعراض الإدمان التي تظهر علي الشخص عندما يصبح مدمنا وفقا لتصريح خاص للدكتور أنور عبد المجيد استشاري الطب النفسي في كلية طب المنيا، ومنها: 

- يتعرض المدمن لتغير مفاجئ في نمط حياته اليومية.
- عدم الرغبة في الإنخراط  مع الآخرين، ولذا يرغب في الغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة.
- تدني مستوى أدائه في العمل.
- عدم الرغبة في الجلوس بالمنزل.
- يتعرض المدمن لتقلبات حادة في  المزاج ويميل للعصبية أو الهدوء.
- عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي.
- الشعور بالغضب لأتفه الأسباب.
- عدم الرغبة في تحمل المسئولية ويشعر بشكل دائم باللامبالاة.
- زيادة الطلب على النقود .
- فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية بسبب الإدمان.

وأكد استشاري الطب النفسي،أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لإنخراط الشخص للإدمان، ومنها:
-التنشئة الاجتماعية والدينية غير السليمة.
-التعرض للتفكك الأسري وطلاق الأبوين.
-الفقر والجهل بمخاطر الإدمان، أو العكس أي الثراء.
-انشغال الوالدين عن الأبناء وإهمالهم لهم.







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