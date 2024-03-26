مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية مارس

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن الحرارة سوف تبدأ نحو الارتفاع التدريجي بداية من اليوم الثلاثاء على معظم انحاء البلاد كل الجمهورية عدا الساحل الشمالي الغربي، رغم بقائها باردة ليلاً على كافة الانحاء "عدا أقصى جنوب البلاد"، ويستمر الارتفاع في الحرارة على معظم الانحاء وحتى نهاية شهر مارس.

وأضاف فهيم أن الحرارة سترتفع خلال نهاية الأسبوع حوالي 5 درجات عن المعدل بعد "فترات" باردة / شديدة البرودة، مشيرًا إلى أن هذه التذبذبات لها تأثيرات كبيرة جداً على النبات.

أوضح فهيم أنه دائماً ما يكون هناك نشاط كبير للرياح فى الفترات ما بين الموجات لذلك متوقع بنشاط كبير للرياح خلال يومي الخميس والجمعة قد يصاحبها اثارة للرمال والأتربة خماسين مبكرة.

الجدير بالذكر أن فصل الربيع بدأ منذ أيام والفترة "من 15 / 3 وحتى 15 / 6 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله، اما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء "ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة " أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في انهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الاجيال الاولى من حشرات وامراض الاجواء الدافئة الحارة ".

