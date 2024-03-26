مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يصل العريش لتفقد مساعدات غزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،اليوم، جان لوك مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه بالامم المتحدة في القاهرة،في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش ،وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الاداره المركزيه لمكتب المحافظ وعبد الحليم عبد الله مدير فريق الامم المتحده في شمال سيناء.



ورحب المحافظ بمدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالامم المتحدة بالقاهره على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.



وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.



أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.



بدوره ثمن مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة ،الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استقبال وتخزين المساعدات في مخازن مجهزة ومؤمنة في مدينه العريش ،وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية.

