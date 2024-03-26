اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مداهمة سوق السلاح .. ضبط 33 بندقية فى حملات أمنية مكبرة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:43 م
مداهمة سوق السلاح .. ضبط 33 بندقية فى حملات أمنية مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في  ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- 920 قرص مخدر) بحوزة (9 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية").







حملات امنية

اخبار الحوادث

الاجهزة الامنية

اخبار عاجلة

مديريات الامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة