مداهمة سوق السلاح .. ضبط 33 بندقية فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- 920 قرص مخدر) بحوزة (9 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية").