محافظ شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات.. ويؤكد: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمرأة

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم السيناوية بشكل خاص، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنوياً.

وأكد المحافظ خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، الذى أقيمت فى قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، احسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، عايدة السواركة عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والنسائية بالمحافظة وأسر المكرمات، على أن كل أم فى سيناء هى أم مثالية لخدمة أبنائها بكل حب.

وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها فى رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم، فهى نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهى تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.



أشار المحافظ إلى أن كل أم فى شمال سيناء تحمل قصة كفاح وتستحق التكريم، خاصة الأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديها إبن من ذوى الاحتياجات الخاصة.



ومن جانبه، أكد على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات، حيث تقدم لها 19 قصة من أم مكافحة، انطبقت الشروط على 13 قصص منها وتم استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط عليهن.



وأضاف غيط، أنه تم زيارة جميع المتقدمات للمسابقة ميدانيا لإجراء البحوث والتأكد من سلامة القصص وعقد لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية، حيث تم اختيار صباح صالح سليمان الأم المثالية على مستوى المحافظة، وقامت بتمثيل المحافظة فى الاحتفال الرئاسى لتكريم الأمهات المثاليات.



أشار غيط إلى اختيار كلا من شيرين كمال الدين الطبرانى وهناء العبد حسن سلامة كامهات مثاليات على مستوى المحافظة.



وأضافت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تقدم لمسابقة الام المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن 10 سيدات، من بينهن واحدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقامت اللجنة المشكلة باختيار صباح حميد حسين عبدالله من ذوى الاحتياجات الخاصة، وصباح سالم حسين ابراهيم من العاملين بمجلس مدينة بئر العبد كأمهات مثالية.

وفى نهاية الحفل قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن.



كما قام المحافظ بتكريم كلا من الصحفية حسناء الشريف، نائب رئيس تحرير فى جريدة الأهرام، ومسعودة عبد الهادى عبد الحميد، رئيس التمريض فى مستشفى العريش العام، بمنحهن شهادة تقدير ودرع المحافظة، لجهودهن فى العمل الأهلى بالمحافظة وتكريم حرم رئيس لهن فى احتفالية المرأة المصرية.