محافظ الغربية يفاجئ موقف كفر الزيات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم ، بجولة مفاجئة لتفقد موقف كفر الزيات، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وتحدث محافظ الغربية مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالباً إياهم بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفورى فى حال مخالفة السائق لذلك على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد رحمى على مدير الموقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر القرار 394 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية مرفق إسعاف كفر الزيات لمتابعة سير العمل.