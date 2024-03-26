محافظ الإسكندرية يكلف ببدء تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقًا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسيرًا للحركة المرورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والسادة رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الترميم وتكثيف المرور على الشوارع بنطاق كل حي، مشددًا عليهم بعدم السماح بأي تقصير في ذلك.

كما وجه بالحصر المستمر لجميع الطرق والمناطق التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقًا للأولويات والاحتياجات.

وقال الشريف إننا نعمل على جعل الإسكندرية خالية من الحفر والمطبات، والعمل وفق خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى الأحياء لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.