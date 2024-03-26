محافظة أسوان تدرس مشروع إنشاء مركز لتصنيع وتجارة التمور بقرية فارس

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية توفير كافة مقومات النجاح لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وسوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجارى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وممثلى الوزارة والمحافظة ، فضلاً عن المكتب الإستشارى المسئول عن إعداد التصميمات لمشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة أن يتم الإستعانة بأصحاب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال التمور والوزارات والجهات المختصة بهذا المجال للوصول إلى تصور كامل يراعى فيه الطابع المعمارى والهوية البصرية ، وتوفير البنية التحتية الشاملة لشبكات المرافق المختلفة بما يساهم فى إعداد وتصميم وتنفيذ هذا المشروع الحيوى بشكل نموذجى.

وتسعى أسوان من خلال هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه فى التسويق الجيد لمنتجات النخيل والتمور التى تتميز وتتفرد به عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

وتم استعراض الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الذى سيقام على مساحة 9 ألاف م2 كمرحلة أولى، وسينفذه مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الممول من الإتحاد الأوربى والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.