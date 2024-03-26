"مجلس الرئاسة" اليمنى: "عاصفة الحزم" نقطة أمل فارقة فى مسار التضامن العربى

عدن (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى اليوم الثلاثاء، أن "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مثلت رسالة حازمة لردع المشاريع الهدامة فى اليمن والمنطقة ونقطة أمل فارقة فى مسار التضامن العربى.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها العليمي اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق عمليات ما عرف بـ"عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني عن الاعتزاز الكبير بالموقف الشجاع للاشقاء فى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، الذين استجابوا لنداء الواجب ومد يد العون لنصرة الشعب اليمنى .

وأوضح العليمي أن الحرب المستمرة منذ عشر سنوات لم تكن خيار الشعب اليمني بل فرضتها الجماعات الحوثية، وأن عاصفة الحزم جاءت استجابة لنداء الواجب العروبي الأصيل بعد أشهر من انقلاب الجماعات الحوثية على التوافق الوطني والحكومة الشرعية..مثمنا استمرار الالتزام القوي من جانب التحالف بدعم تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته الجامعة ، وتحقيق السلام والاستقرار، والتنمية.

وفي 26 مارس 2015 أطلق تحالف عسكري من تسع دول عربية شكلته المملكة العربية السعودية وسمته بـ" التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، عملية جوية واسعة ضد أهداف متعددة للحوثيين في العاصمة صنعاء ، ومحافظات أخرى تخضع لسيطرة الجماعة ، وجاء تدخل التحالف بناء على طلب من الرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي لاستعادة الشرعية في اليمن ، عقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ، ومعظم محافظات الشمال اليمني والزحف نحو المحافظات الجنوبية.