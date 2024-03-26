مات صائما.. مصرع شاب من الفيوم فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر

الفيوم - رباب الجالى

لقي صبى فى العقد الثاني من العمر، مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى اكتوبر العام ، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود شاب متوفي من محافظة الفيوم، في اتجاه طريق الواحات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى "أحمد. ق.ج"، 25 سنة، ومقيم بقريه وليدة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

وخّيّمت حالة من الحزن على أسرة وأهالي قرية وليدة في محافظة الفيوم وفور وصول خبر وفاة الشاب الذين وصفوه بـ"خيرة شباب القرية".