كيلو السادة بـ220 جنيها.. أسعار الكعك فى منافذ وزارة الزراعة

كتبت أسماء نصار

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك، وزيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن، ومنتجات الألبان على مدار شهر رمضان بمنافذ الوزارة البالغة 243 منفذا ثابتا، و32 متحركا بمختلف المحافظات، ومعرض الوزارة فى الدقى خاصة مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية فى تلك الفترة، لرفع العبء عن المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأسعار:



كيلو الكعك السادة بـ220 جنيها.

2- كيلو الكعك بالعجوة والملبن 250 جنيها.

3- كيلو الكعك المشكل بالمكسرات 350 جنيها.

4- كيلو البسكويت النشادر 160 جنيها.

5- كيلو البسكويت اللوكس 180 جنيهًا.

6- كيلو الغريبة السادة 180 جنيهًا.

7- كيلو الغريبة بالمكسرات 220 جنيها.