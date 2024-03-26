كوريا الجنوبية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

عواصم (أ ش أ)

رحبت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بتبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو-سوك - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - "نأمل أن يؤدى قرار مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى مشاركة بلاده في المناقشات البناءة التي أدت إلى صدور القرار.

وحول ما إذا كان القرار غير ملزم، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على ضرورة احترام القرار وتنفيذه بأمانة، حيث أنه يُظهر إجماع المجتمع الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا، أمس الاثنين، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وتم تبني القرار، الذي اقترحته 10 دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من بينها كوريا الجنوبية، بتأييد 14 عضوا في المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

من جهتها رحبت الفلبين، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. مطالبا بسرعة تنفيذ القرار من جانب جميع الأطراف على الفور.

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية - بحسب وكالة الأنباء الفلبينية - أن الحكومة ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو: إن القرار "طال انتظاره ويجب تنفيذه من جانب جميع الأطراف على الفور"، مشددا على أن "الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر تتطلب "تحركا سريعا وموحدا" من المجتمع الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الفلبيني: "أرحب بتبني مجلس الأمن الحاسم لقرار لوقف إطلاق النار الفوري، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق في غزة".

وتابع أن "التنفيذ الفوري للتدابير الواردة في القرار سيخفف بشكل عاجل من معاناة المدنيين الأبرياء، ويفتح آفاقا للسلام الدائم".

من جانبها رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، معـتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ نحو 6 أشهر.

ودعت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فوراً، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وجددت المنظمة، دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى رحب المغرب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لقرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك - على حسابها على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يشكل "خطوة مهمة لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن المغرب يرحب بمطالبة القرار بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم.



وأشارت البعثة المغربية إلى أن المغرب يشدد على أهمية التنفيذ الفوري والكامل للقرار من جانب كافة الأطراف، بما يتيح المجال للتعامل مع الأزمة بكل أبعادها، معربة عن تطلع المغرب إلى زيادة المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.