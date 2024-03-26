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كحك العيد.. إزاى تاكله من غير ما تتعب معدتك

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:00 م
كحك العيد.. إزاى تاكله من غير ما تتعب معدتك كحك العيد
كتبت فاطمة خليل

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كحك العيد من الأطعمة التى تميز عيد الفطر المبارك، وقد بدأت البيوت المصرية فى الاستعداد لعمل كحك العيد فى المنزل، العادة التى توارثناها من الجدات، حتى أصبحت رائحة خبيز كحك العيد فى معظم البيوت فى الأيام التى تسبق العيد، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق لتجهيز معدتك لتناول كحك العيد بعد صيام رمضان.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية، إن معدتنا تحتاج إلى الاستعداد بعد فترة الصيام خلال شهر رمضان، فلا يجب أن نبدأ فى إفطار أول يوم العيد بتناول الكحك مباشرة، لكن المعدة تحتاج للاستعداد والتمهيد حتى لا تصاب باضطرابات هضمية.

وأوضح أننا يمكن أن نستبدل كحك العيد فى الفطار خاصة أول يوم العيد بتناول فاكهة أو خبز بلدى مع جبنة أو بليلة باللبن، مضيفا أن إفطار أول يوم العيد يجب أن يكون غنيا بالألياف وسهل الهضم والامتصاص.

وأشار إلى أنه من الأفضل تناول كحك العيد بعد وجبة الغداء لتعطى المعدة فرصة فى هضمها، وأوضح أنه يكفى تناول 2- 3 قطع من الكحك والبسكويت، حتى لا تصاب بمشاكل الهضم وكذلك للحفاظ على وزنك.

وأشار إلى أن تناول كحك العيد بعد العودة من صلاة العيد قد يسبب صدمة للجسم، خاصة أنه بعد صيام رمضان ومع إدخال كمية كبيرة من السكريات والنشويات الموجودة فى كحك العيد مباشرة قد تصاب بعسر الهضم.







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