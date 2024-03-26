قولوا للى أكل الحرام يخاف.. ضبط لصوص السيارات والمتاجر فى رمضان

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل).. واعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.



وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمكنت الجهود من ضبط (سائق"له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة و ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وإعادة المسروقات.