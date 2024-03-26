قبول "الإيسيسكو" عضوا مراقبا فى الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

الرباط - جنيف (أ ش أ)

أعلنت الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز خلال افتتاح مؤتمرها الثالث، الذى تعقده هذا العام فى مدينة جنيف السويسرية، قبول انضمام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" عضوا مراقبا بالشبكة.

وتعقد الشبكة مؤتمرها هذا العام تحت شعار: "تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ"، بالموازاة مع اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

ولفتت إلى أنه تم منح عضوية مراقب إلى كل من: منظمة الإيسيسكو، والجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA)، والمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية (ICAPP)، وذلك اعترافا بأهمية تطوير العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى كعنصر مهم في التكوين المؤسسي لسياسة عدم الانحياز.

ورحب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، بهذه الخطوة، مؤكدا أن عضوية المنظمة في الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تعد انطلاقة لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الشبكة، وذلك في تنفيذ مبادرات مشتركة، مثمنا دور الشبكة في ترسيخ قيم التعايش والسلام.