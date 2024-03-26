قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

تطرح معارض "أهلًا رمضان" المقامة في محافظة الجيزة، كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي تطرحها للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30%.

وتقام معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة في المناطق الآتية: شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وشارع عمرو بن العاص بالبدرشين، وشارع المطار بإمبابة، وتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادى عشر والحى الثانى عشر محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر، ومركز خدمات الحى الأول بساحة انتظار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد".

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت في معارض "أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وشارع المطار بإمبابة على النحو الآتي: بسكويت سادة بـ130 جنيهًا، كعك سادة بـ150 جنيهًا، بديفور بـ170 جنيهًا، غريبة بـ170 جنيهًا، منين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا، كوكيز بـ170 جنيهًا.

ويطرح معرض "أهلًا رمضان" في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، الكعك أو البسكويت أو البديفور أو الغريبة بـ95 جنيهًا للكيلو.

وشكلت محافظ الجيزة لجانًا رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة بالمعارض وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن".