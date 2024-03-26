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فصائل فلسطينية تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية فى بيت حانون

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:42 ص
فصائل فلسطينية تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية فى بيت حانون طائرة استطلاع - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" كانت في مهمة استخباراتية في سماء مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.

وذكر الحزب أنه استهدف مبنيين في مستوطنة أفيفيم يستخدمهما جنود الاحتلال، وإصابتها بشكل مباشر، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ على مصنع في أفيفيم بالجليل الغربي واندلاع حريق ووقوع أضرار جسيمة.







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