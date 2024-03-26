فحص 2188 من المقلبين علي الزواج خلال 5 أيام من تفعيل العمل بالفترة المسائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، قدمت الخدمة لـ2188 مواطنا ومواطنة خلال 5 أيام من تفعيل العمل خلال الفترة المسائية بشهر رمضان المبارك وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، بالإضافة إلي استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لخدمة المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، وذلك بـ24 منفذا طبيا بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تدريب أعضاء الفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، للكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي ، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين، مشيراً إلي أن متوسط عدد المترددين علي مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي 250 مواطنا يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 24 مركزا على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول، لافتا إلي أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.