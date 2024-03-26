غدا.. انطلاق التصويت بالخارج للانتخابات البرلمانية الكورية الجنوبية

سول (أ ش أ)

أعلنت لجنة الانتخابات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن ينطلق التصويت بالخارج للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى يوم 10 أبريل المقبل فى البلاد، غدا ويستمر لمدة 6 أيام فى 220 مركز اقتراع فى 115 دولة فى العالم.

وأوضحت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الخارج يبلغ ما مجموعه 147 ألفا و989 ناخبا في الفترة ما بين غد الأربعاء والأول من أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن الناخبين المؤهلين غير القادرين على المشاركة في التصويت بالخارج والمقيمين في كوريا الجنوبية أو أولئك الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في البلاد يمكنهم القيام بذلك في يوم التصويت في يوم 10 أبريل المقبل إذا أبلغوا لجان الانتخابات الإقليمية في الفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل.

وستتشكل الجمعية الكورية الجنوبية من خلال الانتخابات المرتقبة من 300 مقعد، بما يشمل 254 مقعدا يتم التنافس عليها بشكل مباشر، و46 مقعدا للتمثيل النسبي.