طلاب ابدأ الوطنية ببدر يشاركون فى تعبئة كراتين رمضان.. فيديو

كتبت أمانى سمير

بالتعاون بين المبادرة الوطنية " ابدأ " ومؤسسة "حياة كريمة" شارك طلاب مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر فى تعبئة كراتين رمضان ضمن مبادرة من إنسان لإنسان.

تأتي هذه الفعالية، التي أقيمت يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، امتدادًا لمبادرة من إنسان ل إنسان التي تهدف لدعم الفكر التطوعي سواء داخل مصر أو مع القضايا الدولية، خاصة في الشرق الأوسط - فلسطين - غزة.

وتعزيزاً للتعاون المستمر بين مؤسسة "حياة كريمة" ومبادرة "ابدأ" ، تهدف هذه الفعالية إلى دعم الفكر التكافلي والعمل من أجل الآخر والمساهمة في سد الاحتياجات الأولية لدى الفئات الأكثر احتياجاً سواء داخل مصر أو خارجها.

تم التنسيق لفاعلية تعبئة كراتين رمضان بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر لتجسد استمرار لجسر الإمدادات لغزة، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في القرى.

تؤكد هذه الفعالية على أهمية مساهمة أبناءنا سواء بالتطوع أو التعبئة أو التبرع لدعم القضايا المجتمعية والمشاركة بها دون التفرقة بين الاحتياجات، إيماناً بأهمية العمل في جميع محاور القضايا المجتمعية على حد سواء.

جدير بالذكر أن مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) ببدر هي مدرسة متخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وقد تم افتتاحها في أكتوبر الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.







مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر