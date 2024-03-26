اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 650 ألف جنيه فى المنوفية والدقهلية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:42 م
ضبط مخدرات بقيمة 650 ألف جنيه فى المنوفية والدقهلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الدقهلية، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

نجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات") وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة قويسنا)، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (650 ألف جنيه تقريباً).







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