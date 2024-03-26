ضبط شحنات مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه قبل العيد

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 مليون جنيه وذلك استكمالا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام (عناصر بؤرة إجرامية تضم عدد 7 عناصر إجرامية "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام – عدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – سيارتين ) .



هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 مليون جنيه).