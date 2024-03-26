ضبط المتهم بقتل أجنبية في سيوة لسرقتها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيوة بمديرية أمن مطروح بوفاة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، والعثور على جثتها داخل مسكنها وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكب الواقعة مزارع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بالاستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول)، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى والأداة المستخدمة فـى الواقعة "عصا خشبية ".

وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتفها المحمول بإلقائه فـى أحد المجارى المائية المجاورة لمسكنه.