سلطنة عمان ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

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أعربت سلطنة عمان، الاثنين، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.



وأكدت سلطنة - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - عن موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، والتأكيد على المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقًا للقانون الدولي.