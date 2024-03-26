اليوم السابع
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سفير مصر فى موسكو يلتقى وزير خارجية روسيا السابق

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:20 م
سفير مصر فى موسكو يلتقى وزير خارجية روسيا السابق السفير نزيه النجارى مع وزير خارجية روسيا السابق
كتب أحمد جمعة

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استقبل السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة الوزير ايجور ايفانوف وزير خارجية روسيا الاتحادية السابق، ورئيس مجلس الشؤون الخارجية الروسي RIAC، حيث أعرب السفير المصرى فى بداية اللقاء عن خالص التعازى لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذى وقع مساء يوم 22 الجارى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير نزيه النجاري رفض مصر الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع روسيا فى هذا الظرف الدقيق.

هذا، وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الوضع فى غزة، والأزمة الأوكرانية، والجهود الرامية لإحلال السلام على المستوى العالمى، فضلا عن فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية فى مصر، ومركز RIAC الروسي.







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