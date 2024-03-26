سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-3-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 154.59 جنيه للشراء، و155.62 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 155.66 جنيه للشراء، و156.01 جنيه للبيع.



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وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

154.59 جنيه للشراء.

155.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.66 جنيه للشراء.

156.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.26 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.54 جنيه للشراء.

155.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

155.06 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.