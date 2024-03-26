رمضان شهر الانتصارات.. درس صلاة التراويح بمسجد النصر فى العريش.. فيديو

العريش - محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من مسجد النصر بمدينة العريش بشمال سيناء، جانبا من صلاة العشاء، وفقرات تخللت صلاة التراويح.

وأمّ المصلين لصلاة العشاء إمام المسجد الشيخ محمد عزام، وواصل عدد من أئمة الأوقاف بشمال سيناء صلاة التراويح بحضور جمع غفير من المصلين .

تخللت صلاة التراويح درس الصلاة بمسجد ونقله تلفزيون اليوم السابع مباشر وكان بعنوان رمضان شهر الانتصارات، قدمه الشيخ محمود مرزوق مدير اوقاف شمال سيناء.





يذكر أن مساجد محافظة شمال سيناء تشهد تواصل الفعاليات الرمضانية المنوعة بجميع مواقعها بمدن وقرى المحافظة.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إن من بين هذه الأنشطة التي تتواصل بالمساجد خلال شهر رمضان عقد المقارئ القرآنية للجمهور، وتشهد مقارئ الجمهور بمساجد شمال سيناء إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، حيث أشاد المشاركون باهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، مع وجود أئمة مساجد مهرة ، على علم ودراية بأحكام القرآن الكريم وفهم معانيه.





وأشار إلى أن المقارئ القرآنية للجمهور تقام بمساجد شمال سيناء تحت إشراف العلماء أئمة المساجد الكرام، وتابع أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها علي تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في ‏مساجد مصر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة، تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء إقامة فعاليات ليالى ملتقى الفكر الرمضانى من مسجد النصر بالعريش.

وأضاف شمال سيناء شهدت انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين (الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية) من مسجد النصر بالعريش إلى مساجد مناطق الشيخ زويد، والجورة ورفح، تحدثوا جميعًا حول موضوع: "رمضان شهر الانتصارات".