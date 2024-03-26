رئيس وزراء باكستان يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة

إسلام آباد (أ ش أ)

رحب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة، وحث المجتمع الدولى على ضمان تنفيذه على الفور.

وقال رئيس الوزراء الباكستانى - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن "وحشية القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل يجب أن تتوقف بشكل دائم"، مشيرا إلى أن "آلاف النساء والأطفال استشهدوا نتيجة الهجمات الوحشية التي تشنها إسرائيل".

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني بشدة قصف القوات الإسرائيلية المتعمد للمستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة، مؤكدا أن "باكستان ستواصل دعم إخوانها الفلسطينيين حتى إقامة دولة فلسطينية بحدود ما قبل عام 1967".