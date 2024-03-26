رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 880 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

كييف (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال اليوم الثلاثاء، أن بلاده تلقت بالفعل شريحة قدرها 880 مليون دولار من صندوق النقد الدولى بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وقال شميهال - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "اليوم تلقت أوكرانيا 880 مليون دولار من صندوق النقد ، إنها الدفعة الثالثة من المساعدة المالية بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد"..مضيفا :"أن الأموال المذكورة ستساعد أوكرانيا على تغطية نفقات الميزانية ذات الأولوية والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي".

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن بلاده تواصل بنجاح الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء..قائلا:"نحن نستعد بالفعل للمراجعة القادمة للبرنامج ، كما أننا ممتنون لصندوق النقد لدعمه وتعاونه".

يذكر أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات والذي يبلغ إجماليه 17.5 مليار دولار، كان عنصرا أساسيا في خطة وزارة المالية الأوكرانية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وإرساء الأساس لانتعاشها منذ عام 2016.

من جانبه دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ، اليوم الثلاثاء، شركاء أوكرانيا إلى تزويدها بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت للحماية من الهجمات الصاروخية الروسية والتصدي للقصف على الخطوط الأمامية .

وطلب كوليبا - في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو في نسختها الأوروبية- الحصول على صواريخ باتريوت، مضيفا "إذا كان لدينا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي، وبالتحديد صواريخ باتريوت، فسنكون قادرين على حماية ليس فقط حياة شعبنا، ولكن أيضا اقتصادنا من الدمار".

وأوضح أن القوات الأوكرانية تخسر مواقعها لأن روسيا بدأت في الاستخدام المكثف للقنابل الجوية الموجهة المطورة، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي إسقاط الطائرات التي تحمل القنابل .

وأوضح أن هذه القنابل هي أسلحة "لا يمكنك الهروب منها" إذا كنت أنت الهدف المقصود. وقال كوليبا: "لا يمكنك التشويش عليها. إنها تسقط على رأسك وتدمر كل شيء. (..) نحن بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي على الخطوط الأمامية".

