رئيس "سكر الفيوم": تعاقدنا على مساحة 85 ألف فدان بنجر بـ5 محافظات

الفيوم - رباب الجالى

قال الكيميائى صلاح فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر، إن الشركة تعاقدت هذا العام على مساحة 85 ألف فدان بنجر، بـ5 محافظات، وهى الفيوم، وبنى سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط، من إجمالى 35 ألف مزارع.

وأضاف "فتحى"، خلال افتتاح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، موسم استلام بنجر السكر بالشركة، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، أن الشركة تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر / يوم، ومستهدف أن يستقبل المصنع 1,6 مليون طن بنجر هذا العام، لإنتاج 220 ألف طن سكر، و95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس.

وأوضح، أن موسم التشغيل بالمصنع يبدأ فى شهر فبراير، ويستمر حتى شهر أغسطس من كل عام، ويوفر المصنع نحو1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية، وتًعد الفيوم من المحافظات الرائدة فى زراعته، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بالفيوم، هذا العام تبلغ نحو 32 ألف فدانًا، ويمثل مركز إطسا أكثر من 50% من هذه المساحة، لوجود مصنع السكر به، مؤكدًا أن المديرية نسقت مع مسؤولى المصنع، لتلافى سلبيات السنوات السابقة، بشأن مواعيد تقليع درنات المحصول، وآليات النقل، لمنع التكدس والتزاحم عند التسليم، واتخاذ الإجراءات السليمة عند أعمال التقليع، والنقل، والتسليم للحصول على أعلى نسبة جودة بما يحقق أعلى سعر.