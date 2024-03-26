حصاد الوزارات.. تشغيل أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير لمباراة كأس عاصمة مصر

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

القطار الكهربائى الخفيف يمد عمله اليوم لـ2.30 صباحا لنقل جماهير مباراة المنتخب

وزارة الصحة توجه بحملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

وزارة الصحة تطلق تحذيرات هامة حول عربات التسوق فى المولات.. تفاصيل

وزارة النقل: إصدار الموافقة على برنامج زيارة اليخوت تستغرق 30 دقيقة

أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. تبدأ من 95 جنيها للكيلو

وزارة النقل تشغل أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير لمباراة كأس عاصمة مصر

هيئة الرعاية الصحية: الأطباء يشكلون ركيزة أساسية فى نظامنا الصحى

وزير الزراعة: مليار جنيه تمويلات لأكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2023