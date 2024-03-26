اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. تشغيل أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير لمباراة كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. تشغيل أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير لمباراة كأس عاصمة مصر وزارة النقل
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزارة النقل

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم

التموين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة