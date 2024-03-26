حريق فى محل حدايد بالكردى بالدقهلية والحماية المدنية تسيطر

الدقهلية - محمدالحبشي

اندلع منذ قليل حريق ضخم داخل محل حدايد وبويات في مدينة الكردى بمحافظة الدقهلية، فيما تم استدعاء قوات الحماية المدنية التى هرعت إلى مكان البلاغ، ومازالت تحاول السيطرة علي الحريق قبل امتداد النيران الي المحلات والمباني المجاورة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بنشوب حريق ضخم داخل محل حدايد وبويات وسط المدينة، وفشل الأهالي السيطرة علي النيران.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الكردي، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين إطفاء، وتحاول السيطرة علي النيران حتي الآن