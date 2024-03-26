حركة فتح: قرار مجلس الامن يؤكد على بدء تشكل إدارة حقيقية أمام الهيمنة الأمريكية

رام الله (أ ش أ)

قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن واشنطن أصبحت معزولة عن العالم بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلى، مضيفا أن قرار مجلس الامن بوقف لإطلاق النار فى غزة يثبت أن هناك إدارة حقيقية بدأت تتشكل أمام الهيمنة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية فى القطاع.

وأضاف دولة - في مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ما أرادته أمريكا هو فقط الاستهلاك الداخلي لفلسطين ، موضحا أن عدم تصويتها في الفيتو هذه المرة لا يعني أنه موقف إيجابي في ظل عودة استخدام حقها في التصويت بطريقة أخرى.

وأشار إلى أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن دول العالم التي ساعدت في الدفع لاتخاذ ذلك القرار بعد العديد من القارات التي أفشلتها الفيتو يؤكد أن هناك إرادة دولية حقيقية ومستمرة.