حبس عاطل قتل والدته وأصاب شقيقته فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية حبس عاطلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والدته وإصابة شقيقته إثر مشاجرة بينه وبين شقيقته بدائرة القسم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول كلا من: "إسلام م" 26 عاما، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وشقيقها "محمد م" 23 عاما، عاطل، مصاب بجرح نافذ بالبطن، ووالدتهما "نجفة م" 60 عاما، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة وإجراء عملية جراحية لشقيقها المصاب ونقل جثة الأم إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الشاب وشقيقته المصابين استل على إثرها سلاح ابيض وتعدى به على شقيقته ووالدته ما أسفر عن إصابة شقيقته ومقتل والدته وإصابته كذلك جراء المشاجرة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2005 لسنة 2024 جنح قسم فاقوس، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.