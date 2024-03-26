تونس: إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 663 مهاجرا بصفاقس

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أكد الحرس الوطني التونسي إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 663 مهاجرًا إفريقيًا بإقليم صفاقس، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح الحرس الوطني - في بيان أن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني تمكنت أيضا من انتشال خمسة جثامين.



ومن جهة أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني في صفاقس من ضبط 12 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.



وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن، أمس الأحد، إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرًا غير شرعي، كما تم انتشال جثمانين اثنين.