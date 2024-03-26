تعليم كرة القدم لألف فتاة فى أسوان.. 5 مراكز شباب ترعى التدريبات.. صور

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة علي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تعد الرياضة بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، كما تعمل وزارة الشباب والرياضة علي توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب والنشء من البرامج والمشروعات المقدمة، وتنمية مهارات الشباب والنشء فى مختلف المجالات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات تدريب المشروع القومى للكرة النسائية تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات، حيث يمكن عقب انتهاء التدريبات اختيار فريق متكامل يمثل أسوان، كفريق نسائي في لعبة الكرة القدم.

كما تستهدف مديرية الشباب والرياضة، زيادة عدد اللاعبين من الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال المشروع، بما يزيد من نشر الوعي الرياضي لدي الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، وتم التدريب على ملعب مركز شباب السباعية بادفو ضمن خمسة مراكز بمحافظة أسوان تحت إشراف مدربين متخصصين فى مجال كرة القدم .

وتشهد مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تكثيف التدريبات البدنية لفتيات 1000 بنت 1000 حلم في خمس مراكز شباب بمحافظة أسوان.

ويستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

وتستمر فعاليات برنامج المشروع القومي ألف بنت ألف حلم بمحافظة أسوان موسم 2023 -2024 في خماسي كرة القدم فتيات، وتقام التدريبات بملعب مركز شباب مدينة السباعية غرب أحد خمسة مراكز شباب على مستوى محافظة أسوان تستضيف المشروع لرعاية وتنمية مهارات الفتيات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وتقام التدريبات بواقع 2 وحدة تدريبية كل اسبوع بمشاركة الفتيات من سن 10 إلى 15 سنة وتتضمن الوحدات التدريبية تطوير عناصر اللياقة البدنية وتنمية السمات الشخصية من خلال تعليم وصقل مهارات كرة القدم.وينفذ المشروع .بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بأسوان والمركز الثقافي البريطاني لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات .

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.



ويجرى استمرار التدريبات الأسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة أسوان، والذى ينفذ داخل خمس مراكز شباب، والذى يساهم فى نشر الوعى الرياضى لدى الفتيات ويساهم فى تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً، وتستمر تدريبات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار (1000 بنت 1000 حلم ) .

جدير بالذكر، ومن منطلق اهتمام الدولة المصرية بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، تشهد المنشآت الرياضية بأسوان طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.



المشروع الرياضى ألف بنت ألف حلم



تدريب الفتيات



تدريبات مكثفة



جانب من تدريب الفتيات فى المشروع القومى باسوان



ضمن المشروع الرياضى ألف بنت ألف حلم