تعليم الأقصر تحصد مراكز متقدمة فى المسابقة البحثية للتربية الدينية المسيحية

الأقصر - أحمد مرعى

حصد طلاب ومعلمون مراكز متقدمة في المسابقة البحثية للتربية الدينية المسيحية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.



وقالت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، في بيان صحفى، أنه تم تكريم الفائزين بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمحافظة القاهرة.



والفائزون هم كل من:- "مشيرة أيوب سيدهم المعلمة بمدرسة طارق بن زياد - ميرنا مفدي لويس بريال الطالبة بمدرسة الزينية الثانوية - مارولا مايكل جرجس شايب التلميذة بمدرسة الأقباط الكاثوليك الخاصة - كيرمينا جرجس حبيب نظير التلميذة بمدرسة محمود حسن الإبتدائية - فيرونيا أيمن ميخائيل حنا التلميذ بمدرسة العوامية الرسمية للغات - ريمون جرجس حبيب نظير الطالب بمدرسة طيبة الإعدادية".



وكان قد عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، حيث يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع، على أهمية مرحلة الإستعداد لهذا الحدث بما يضمن سير الإمتحانات بشكل منتظم لخدمة الطلبة والطالبات، كما شدد على ضرورة الاعتناء بالاستراحات المعدة لاستقبال المعلمين، وتجهيز اللجان على أعلى مستوى ممكن، ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، وكذلك الاعتناء بمراكز التوزيع، حيث حضر الاجتماع كل من صفوت جارح وكيل المديرية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأحمد كامل مسئول الأمن بالمديرية.

