تعرف على محطة صرف صحى قرية حاجر مشطا بطهطا بتكلفة تخطت 98 مليون جنيه.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة كل يوم تطل على المواطنين بمحافظة سوهاج بانتهاء مشروع جديد، هذه المشروعات دائما ما تكون في نطاق تطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين وخلق بيئة صحية للجميع.

ومن أهم إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان مشروع الصرف الصحى الذى إلى قرى صغيرة ونجوع وتوابع لم يكن أحد يتوقع أن تصل إليها تلك المشروعات العملاقة، والتي كانت دائما يتم تنفيذها داخل المدن فقط، ومن آخر المشروعات التي تم تنفيذها مشروع محطة صرف صحى حاجر مشطا بمركز طهطا بتكلفه 98 مليونا و456 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول محطة صرف صحى حاجر مشطا بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج لخدمة 40 ألف نسمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - مكان المحطة قرية حاجر مشطا بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

2 - التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت 98 مليون و456 ألف جنيه.

3 - إنشاء المحطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

4 – المحطة تهدف إلى توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين.

5 – المحطة تخدم أكثر من 40 ألفا و518 مواطنا حتى عام 2055م.

6 – بلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 1339 وصلة.

7 - مساحة المحطة تبلغ 625 مترا مربعا.

8 - المحطة تشتمل على "عنبر تشغيل، بيارة بقطر 8 أمتار، مبنى المولد، مبنى المحولات، غرفة الأمن"، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 180 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 230 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م.

9 - طول الشبكة يبلغ 10850 مترا، بأقطار مواسير من 160 وحتى 800 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 700 مم بطول 8190 مترا.



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا (1)



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا