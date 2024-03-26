ترامب: إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا فى غزة وتخسر كثير من الدعم العالمى

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا فى استجابتها لهجوم السابع من أكتوبر، وأنها تخسر الكثير من الدعم حول العالم، لكنه قال فى الوقت نفسه إن كان ليتصرف بطريقة مشابهة للغاية مثلما فعلت إسرائيل فى حال ما تعرض لمثل هذا الهجوم.

وفى مقابلة أجراها مع صحيفة إسرائيل هايوم، والتي كشف عن جزء مما جاء بها نصا فقط، قال ترامب ردا على سؤال عن الكيفية التي سيتعامل بها مع موجة من معاداة السامية فى أعقاب حرب إسرائيل على غزة، قال إن هذا حدث لأنكم قاتلتكم، وأعتقد أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا.

وقال ترامب: أريد أن اتصل بإسرائيل وأقول لا تفعلوا هذا، هذه الصور واللقطات، أقصد لقطات القنابل التي تلقى على المباني فى غزة، وأقول أن هذه صورة مروعة، صورة سيئة للغاية للعالم. فالعالم يشاهد هذا، كل ليلة، كنت أشاهد المباني وهى تتساقط على الناس. يقولون إن هذه الصور قدمتها وزارة الدفاع، وأيا كان من يقدمها، فهذه صورة سيئة.

وعندما ردت إسرائيل هايوم، وزعمت إن إرهابيين يختبئون فى المباني، أجاب ترامب: أذهبوا وقوموا بما يتعين عليكم أن تقوموا به، لكن لا تفعلوا هذا.

وفى جزء أخر من المقابلة، ورد فى مقطع فيديو، حذر ترامب إسرائيل من أنها تخسر الكثير من الدعم من العالم، وحثها على إنهاء الحرب.

وقال: سأقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنها تخسر الكثير من الدعم. عليها إنهاء الأمر وإتمام المهمة، وعليها أن تذهب إلى السلام وأن تحصل على حياة طبيعية لإسرائيل وللآخرين أيضا.

ويمتلك صحيفة إسرائيل هايوم عائلة إمبراطور القمار والمتبرع الضخم للحزب الجمهورى الراحل شيلدون أديلسون، الذى توفى عام 2021، وكان قد دعم ترامب فى انتخابات 2016، وظهر معه فى حفل تنصيبه رئيسا.