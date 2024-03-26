تحرير 19 محضرا مخالفات فى حملة على المخابز بأبشواى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بمركز أبشواى، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط محضر تصرف بشيكارتين دقيق، و5 محاضر مخالفة مواصفات، ومحضرين نقص وزن، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم وجود قائمة، و5 محاضر عدم إعطاء بون.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، أن الحملة، جاءت بمركز أبشواى، ضمن خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

وكانت إدارة التموين بمركز يوسف الصديق بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضبطت إثبات مبيعات وهمية قدرها 10 آلاف و415 رغيفا، بأحد المخابز بالمركز، ومحضرين نقص وزن رغيف، ومحضرين آخرين مخالفة مواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم وجود قائمة.