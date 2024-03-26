اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:48 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الجيزة جثه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص به آثار حروق أسفل الطريق الدائري، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص به آثار حروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


 







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