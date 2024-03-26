اليوم السابع
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بنى سويف تستجيب لـ 210 شكاوى عبر المنظومة الحكومية ومبادرة "صوتك مسموع"

الثلاثاء، 26 مارس 2024 02:47 م
بنى سويف تستجيب لـ 210 شكاوى عبر المنظومة الحكومية ومبادرة "صوتك مسموع" الاجتماع الدوري للجنة العليا "التي شكلها المحافظ
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع الدوري للجنة العليا "التي شكلها المحافظ"، لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجارى "في الفترة من 1 إلى 23 مارس 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 210 شكاوى تم الرد على 201 منها وجاري فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى  25 شكوى والرد عليها بنسبة 100%  "ضمن المبادرة "

وقد أشار  السكرتير العام إلى  تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة ، مؤكداً على ضرورة الرد على جميع الشكاوى في غضون الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناء على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.







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