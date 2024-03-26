اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا تفرض عقوبات على الصين بعد اتهامها بتنفيذ هجومين إلكترونيين

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:05 م
بريطانيا تفرض عقوبات على الصين بعد اتهامها بتنفيذ هجومين إلكترونيين هجوم إلكترونى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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فرضت المملكة المتحدة عقوبات على الصين، بعد أن اتهمت قراصنة مدعومين من الدولة بتنفيذ "هجومين إلكترونيين خبيثين"بما فى ذلك هجوم على هيئة مراقبة الانتخابات البريطانية.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطانى أوليفر دودن إن الهجمات "الخبيثة" على أعضاء البرلمان واللجنة الانتخابية - والتي يُزعم أن القراصنة تمكنوا خلالها من الوصول إلى التفاصيل الشخصية لنحو 40 مليون ناخب - "تمثل نمطا واضحا ومستمرا من السلوك يشير إلى نوايا عدائية من الصين" .. بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتعتزم وزارة الخارجية البريطانية الآن استدعاء السفير الصيني لشرح ما حدث مع إصرار دودن على أن المملكة المتحدة ستتخذ "إجراءات سريعة وقوية" ضد بكين لأي سلوك يستهدف المؤسسات الديمقراطية والسياسيين في بريطانيا.

لكنه لم يصل إلى حد وصف الدولة بأنها تهديد ، واعترف بأن المملكة المتحدة "ستواصل التعامل" مع الصين في قضايا مثل التجارة وتغير المناخ "عندما يكون ذلك في مصلحتنا الوطنية".







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