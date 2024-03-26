اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:12 ص
انهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة انهيار جسر ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بانهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد أن اصطدمت به سفينة ضخمة.

وذكرت الشبكة الاخبارية أن الحادث ألحق أضرارا جسمية بالجسر، دون ورود تقارير فورية عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأظهرت لقطات اذاعتها الشبكة لحظة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" الذي يبلغ طوله 1.6 ميلا.

و أكد خفر السواحل الأمريكى وهيئة النقل وقوع الحادث، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث حتى الآن.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث الكارثي الذي أثار هلعاً ودهشة العديد من الشهود.

 







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