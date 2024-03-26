انقلاب سيارة محملة بالمازوت على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمازوت قادمة من أسيوط فى اتجاه سوهاج دون حدوث إصابات أو تفريغ للحمولة على الطريق، تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع السيارة وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قوات تامين الطريق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالمازوت على اطريق الصحراوى الغربى بجهينة دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة مرور سوهاج انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز جهينة.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " محملة مازوت قادمه من أسيوط اتجاه سوهاج قيادة المدعو على د ع ا54 سنة سائق ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها تفريغ الحمولة على جانب الطريق - لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

