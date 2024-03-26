امتحانات الثانوية العامة 2024.. آلية النجاح والرسوب بالمادة ذات الفرعين

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية نجاح وتقييم طلاب الثانوية العامة في المواد ذات الفرعين وهي :مادة الرياضيات البحثة" الجبر والهندسة الفراغية + التفاضل والتكامل، ومادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا + الاستاتيكا ، ومادة الاقتصاد والإحصاء "الاقتصاد + الإحصاء"، موضحة أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسباً في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقب فى المواد غير المضافة للمجموع و22 من نفس الشهر فى المواد الدراسية الأساسية.