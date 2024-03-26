اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. آلية النجاح والرسوب بالمادة ذات الفرعين

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2024.. آلية النجاح والرسوب بالمادة ذات الفرعين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية نجاح وتقييم طلاب الثانوية العامة في المواد ذات الفرعين وهي :مادة الرياضيات البحثة" الجبر والهندسة الفراغية + التفاضل والتكامل، ومادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا + الاستاتيكا ، ومادة الاقتصاد والإحصاء "الاقتصاد + الإحصاء"، موضحة أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسباً في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.
 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقب فى المواد غير المضافة للمجموع و22 من نفس الشهر فى المواد الدراسية الأساسية.

 







وزارة التربية والتعليم

النجاح في المادة ذات الفرعين

آلية النجاح في المادة ذات الفرعين بالثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

مواصفات امتحانات طلاب الثانوية العامة أصحاب الإعاقة المدمجين

السبت، 23 مارس 2024 03:00 ص

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024 وموعد المقابلات للمتقدمين

السبت، 23 مارس 2024 11:19 م

10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 ص

وزارة التعليم تشكل كنترولات الثانوية العامة 2024.. تغيير بنسبة 30% فى الأعضاء لضخ دماء جديدة.. وتؤكد: مهمة لجان النظام والمراقبة إعداد أرقام الجلوس للطلاب وأعمال التصحيح.. وتحدد موانع المشاركة فى العمل

الجمعة، 22 مارس 2024 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة