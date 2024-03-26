اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 147 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 11 رحلة طيران من دول مختلفه منها 3رحلات من المطارات البولندية، ورحلة من أحدى المطارات السويسرية، ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 147 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



