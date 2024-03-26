اليوم السابع: إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج الأمراض المزمنة بالعاصمة الإدارية

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالعاصمة الإدارية.. "الصحة": تضم 18 معهدا طبيا متخصصا بسعة سريرية أكثر من 4200 سرير.. وإنشاء مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية".
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