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اليوم السابع: إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج الأمراض المزمنة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:00 م
اليوم السابع: إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج الأمراض المزمنة بالعاصمة الإدارية اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد  غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالعاصمة الإدارية.. "الصحة": تضم 18 معهدا طبيا متخصصا بسعة سريرية أكثر من 4200 سرير.. وإنشاء مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية".

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اليوم السابع

مدينة طبية

علاج الأمراض المزمنة

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