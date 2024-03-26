اليوم.. إتاحة الحجز على قطارات وقفة العيد بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

تواصل هيئة السكة الحديد فتح باب حجز تذاكر السفر بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ويمكن حجز تذكرة السفر يوم الوقفة، بداية من اليوم حسب جدول الحجز المسبق بالهيئة.



وحدد هيئة السكة الحديد :

الحجز 26 مارس للسفر 9 ابريل

الحجز 27 مارس للسفر 10 ابريل

وكانت هيئة السكة الحديد حددت الحجز والسفر كالتالى:

الحجز 21 مارس للسفر 4 ابريل

الحجز 22 مارس للسفر 5 ابريل

الحجز 23 مارس للسفر 6 ابريل

الحجز 24 مارس للسفر 7 ابريب

الحجز 25 مارس للسفر 8 ابريل

ويمكن الحجز قبل السفر ب 14 يوما على خطوط السكة الحديد.